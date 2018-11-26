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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Belçika'dan Suriye'ye kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu Türkiye tarafından kurtarıldı

Belçika'dan Suriye'ye kaçırılan 5 yaşındaki kız çocuğu Türkiye tarafından kurtarıldı

Anne kızın el ele tutuşması

( HATAY )- Babası tarafından Suriye'ye kaçırılan kız çocuğu annesine kavuştu HATAY

Küçük Kız Kız Çocuğu Yazılı Açıklama İstihbarat Birimleri 


- Belçika'dan babası tarafından Suriye’ye kaçırılan küçük kız çocuğu, Türkiye'nin çabaları sayesinde kurtarıldı. Babası tarafından kaçırılarak Suriye'nin Halep kentine götürülen 5 yaşındaki kız çocuğu, Türkiye'nin çabaları sayesinde kurtarıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında baba M.A.’nın ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A. (5) isimli kız çocuğu, Hatay Valiliğinin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım 2018 günü Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A.’ya iki yıllık hasretin ardından kavuştu. Anne H.C. ve kızı Y.A., İl Göç İdaresinde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika Hükümeti yetkilileri ile birlikte ülkesine dönecek.
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