Belçika'dan Ağrı 'ya "sıcak tutacak" yardım - Giyim yardımı ve okuldan detaylar - Dalbahçe Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Eyüpcan Kargin ve Hivda Kasırga ile röportajBelçika'dan Ağrı 'ya "sıcak tutacak" yardım - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesi Dalbahçe köyünde eğitim gören öğrenciler, Belçika'dan gönderilen mont ve botlar sayesinde sıcak bir kış geçirecek - MİSİAD Belçika Şubesi Başkan Yardımcısı Kadir Yücelbaş:"Bundan sonraki süreçlerde de ülkemizin her köşesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindirmeye devam edeceğiz"AĞRI (AA) - Belçika'da, Memleketçi Sanayici İşadamları Derneğinin (MİSİAD) organizasyonuyla bir araya gelen Türk iş adamları, gönderdikleri giyim yardımlarıyla Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki öğrencileri sevindirdi.Dünyada 30 ülkede, Türkiye'de ise 80 ilde faaliyet yürüten MİSİAD, Türkiye'de belirlenen okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunuyor.Eğitim şartlarının zor olduğu bölgelerdeki valilik, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlükleriyle irtibata geçen MİSİAD üyeleri, söz konusu kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyerek, yardımların daha hızlı ve düzenli yapılmasını sağlıyor.Son olarak MİSİAD Belçika Şubesi Başkan Yardımcısı Kadir Yücelbaş tarafından yürütülen kampanyaya destek veren Türk iş adamları, 250 mont ve botu Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dalbahçe Köyü İlk ve Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdı.MİSİAD Belçika Şubesince gönderilen yardımlar, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtıldı.Yücelbaş, yaptığı açıklamada, dernek üyeleri olarak ülkenin her kesimindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlar yaptıklarını söyledi.
Her şeyi devletten beklememeleri gerektiğini, toplumun her kesiminin bu ülkenin gelecek nesilleri için elini taşın altına koyması gerektiğini anlatan Kadir Yücelbaş, "Bundan sonraki süreçlerde de ülkemizin her köşesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi sevindirmeye devam edeceğiz. Tüm iş adamlarımızı yardım kampanyalarımıza destek olmaya çağırıyoruz. Maddi durumu iyi olan herkes elini taşın altına koysa çocuklarımızın eğitim şartlarını tamamen iyileştiririz." ifadelerini kullandı.Dalbahçe Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Hivda Kasırga ise Avrupa'dan gönderilen yardımlarla köydeki birçok öğrencinin kış mevsimini üşümeden geçireceğini söyledi.
- "Üşüdüğümüz zaman artık montumuzun cebini kullanabiliriz"Köydeki öğrencilerin giysi ve ayakkabı ihtiyacı olduğunu belirten Kasırga, "Avrupa'dan bize ulaştırılan bu yardımlar için gerçekten çok teşekkür ederiz. Artık bir montumuz var ve çok üşüdüğümüz zaman ceplerini kullanabiliriz." şeklinde konuştu. Öğrencilerden Eyüpcan Kargin da köylerinde birçok kişinin maddi durumunun kötü olduğunu belirtti. Kış mevsiminin bölgede çok sert geçtiğini dile getiren Kargin, "Maddi imkansızlıklardan dolayı üstünde doğru dürüst giysisi olmayan arkadaşlarımız var. Bize ulaştırılan bu yardımlar hem beni hem de arkadaşlarımı çok mutlu etti." dedi.