Belçika'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu - BRÜKSEL
- Oy vermek için oluşan kuyruktan detaylarBelçika'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu - Belçika'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için Brüksel 'de kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturduBRÜKSEL (AA) - Avrupa’da Türk nüfusun yoğun olduğu ülkelerden Belçika'da vatandaşlar, Pazar tatilini fırsat bilerek gittikleri sandıklarda yüzlerce metreye varan kuyruklar oluşturdu Brüksel ve Anvers kentlerindeki Türk seçmenler, oy verme işlemi için kiralanan Expo salonlarında kurulan sandıklara yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Belçika'da oy kullanımın üçüncü günü. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. Saatlerce sırada bekleseler bile oyunu kullanmadan geri döneni daha görmedik. Halkımızın bugün Türkiye'ye sahip çıkmasını, gelip oy kullanmasını arzu ediyoruz." dedi. Öte yandan, oy sandıklarının kurulduğu Brüksel 'deki Expo salonuna Belçika'daki çevre kentlerden çok sayıda otobüs kaldırıldı.Ülkede yaşayan yaklaşık 140 bin Türk seçmen 15 - 19 Haziran'da Brüksel ve Anvers kentlerindeki Expo salonlarında oy kullanabilecek. Bu tarihler arasında oy kullanma işlemleri hafta içi ve hafta sonu aralıksız devam edecek. Oy verme işlemleri, yerel saatle 09.00 - 21.00 arasında yürütülecek. Sandıklar, vatandaşların oylarını kullanabilmesi için her gün 12 saat açık tutulacak.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tur oylamaya kalınması durumunda Belçika'da 30 Haziran - 4 Temmuz, gümrük kapılarında da 30 Haziran - 8 Temmuz 2018 tarihinde oy verilebilecek.