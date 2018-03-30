Belçika'daki cinayet - GİRESUN Haberi

- Cenaze namazından görüntüler - Cenazenin taşınması - Belçika'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur, memleketleri Giresun 'da toprağa verildiGİRESUN (AA) - Belçika'da birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine ve annesi Fatma Yağmur, memleketleri Giresun 'da toprağa verildi. Emine ve Fatma Yağmur'un cenazeleri Belçika'dan Giresun merkeze bağlı Ülper köyüne getirildi. Köy camisinde Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur için cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından naaşlar, aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - OlayBeytullah A, Belçika'da birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur'u bıçaklayarak öldürmüş, Türkiye'ye gelen Beytullah A, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine gidip cinayeti itiraf etmişti. Beytullah A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.