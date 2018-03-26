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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Belçika'da Rusya ve Esed rejimi protestosu - BRÜKSEL

Belçika'da Rusya ve Esed rejimi protestosu - BRÜKSEL

- Protestodan detaylar - Brüksel 'de göstericiler, Suriye'deki katliamlara dikkati çekmek için ceset torbaları giydiBRÜKSEL (AA) – Belçika'nın başkenti Brüksel 'de, Suriye rejimi ve Rusya'nın saldırıları protesto edildi. Brüksel 'de AB Komisyonu ve AB Konseyinin binaları yakınındaki Schuman Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 50 protestocu katıldı.
"Suikastçı - katiller" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atıldı.AB ülkeleri ve uluslarası toplumdan Suriye'de, Rusya ve Esed'in saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericilerden bazıları da katliamlara dikkati çekmek için kan kırmızısı renkle boyalı ceset torbaları giydi.Basın açıklamasının ardından gösteri olaysız sona erdi.

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