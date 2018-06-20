- Seçmenlerin oy kullanması - Sandıkların boşaltılması ve oyların sayılması ve mühürlenmesi - Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun konuşması - Baklava yenmesiBRÜKSEL (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için Belçika'da oy verme işlemi tamamlandı. Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan bayramını ve demokrasi bayramını hep beraber kutladık. Her seçimde biraz daha fazla vatandaşımızın seçimlere katıldığını görüyoruz. Geçen referandumla kıyasladığımızda seçmen sayımızda Belçika genelinde yüzde 10 - 15 bandında bir artış var." diye konuştu. Karaoğlu, "Belçika genelinde seçimlere katılım 76 bin civarında. Bunlara gümrükler eklenecek." dedi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlardan oyunu henüz kullanmamış olanlar gümrük kapılarında 24 Haziran'a kadar oy verebilecek.Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, oradan da Ankara'ya Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ulaştırılacak.Yaklaşık 140 bin seçmenin bulunduğu Belçika'da seçmenler oylarını Brüksel ve Anvers'teki 2 oy kullanma merkezinde 19 Haziran'da kullanmaya başlamıştı.Vatandaşlar, oylarını, Brüksel ve Anvers kentlerindeki Expo salonlarında kullanmıştı.