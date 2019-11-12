Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri - BRÜKSEL

Belçika'da Filistinli sığınmacılardan gösteri - BRÜKSEL

- Gösteriden detaylarBRÜKSEL (AA) - Belçika’nın başkenti Brüksel ’de Filistinliler, sığınma başvurularının uluslararası hukuka uygun değerlendirilmesi için gösteri yaptı.Victor Horta Meydanındaki Göçmenler Bürosu önünde toplanan yaklaşık 200 Filistinli, uluslararası koruma ve sığınma başvuru dosyalarının haksız yere reddedilmemesi talebinde bulundu.Belçika hükümetine uluslararası hukuka uyma çağrısı yapan Filistinliler, sığınma başvurularının desteklenmesini istedi.Göstericiler, ayrıca taleplerini yansıtan pankart ve dövizler ile Filistin bayrakları taşıdı.

Sığınma Uluslararası Başkent Hükümet 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı