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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Belçika'da Esed rejimine 'tutuklu ve kayıplar' tepkisi - BRÜKSEL

Belçika'da Esed rejimine 'tutuklu ve kayıplar' tepkisi - BRÜKSEL

Belçika'da Esed rejimine "tutuklu ve kayıplar" tepkisi - BRÜKSEL - Protestodan görüntülerBelçika'da Esed rejimine "tutuklu ve kayıplar" tepkisi - Brüksel 'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan göstericiler, Suriye'de Beşşar Esed rejimi hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması çağrısı yaptıBRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) önünde toplanan 100 kadar kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi hapishanelerindeki tutuklular için "Özgürlük ve adalet istiyoruz" başlıklı gösteri düzenledi.
Brüksel 'de Lüksemburg Meydanı'ndaki gösteride, otobüs üzerinde "Suriye'de tutuklu insanlara özgürlük" yazılı pankart ve tutuklu ya da kayıp olan kişilerin fotoğrafları yer aldı.AA muhabirine açıklamada bulunan göstericilerden Suriyeli Ahmed Sabahi, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de her gün katliam yaptığını belirterek, "Yakınlarımız Suriye hapishanelerinde tutuklu ya da kayıp. İki amca oğlum da tutuklu ya da kayıp, bilmiyoruz. Haber alamıyoruz. Rejim ordusuna katılmayı reddedince ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Esed bir suçlu ve katil. Onu istemiyoruz." dedi.
"Özgürlük ve adalet istiyoruz" başlıklı gösteride okunan bildiride, Suriye'ye barışın bir türlü gelmediği anımsatılarak, "Tutuklamalar ve kayıp vakaları halen gündemde. Bu şiddeti durdurmak için uluslararası siyasi iradenin harekete geçmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.ABD, İngiltere ve Fransa'dan üst düzey yetkililer, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu kapsamında ortak düzenledikleri toplantıda, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de işlediği insan hakları ihlallerini ele almıştı.Toplantıda, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 210 bin kişinin tutuklandığı, 85 bin kişinin kaybolduğu ve 14 bin kişinin işkence gördüğü bildirilmişti.

İngiltere İç Savaş Özgürlük Uluslararası Harekete Geç 

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