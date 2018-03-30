Belçika’da cinayete kurban giden anne ile kızı Giresun’da toprağa verildi Haberi

--Ağlayan kadınlar detay

--Eski eş detay

--Cenaze namazları ve cenazenin taşınması

--Emine Yağmur ve Fatma Yağmur'un fotoğrafları



( GİRESUN )- Cinayeti ortaya çıkartan ve cenazelere sahip çıkan Emine Yağmur’un eski eşi Ural Aydın cenazede gözyaşlarını tutulmadı GİRESUN



- Belçika’nın Liege Herstal kentinde cinayete kurban giden anne ve kızı Giresun’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Belçika’nın Liege Herstal kentinde 24 Mart’ta dini nikâhlı eşi Beytullah A. tarafından evlerinde kafaları kesilerek öldürülen Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur için memleketi Giresun’da cenaze töreni düzenledi.

“Eski eşe gözü yaşlı veda etti” Cinayet sonrası cenazelere sahip çıkan eski eş Ural Aydın’da cenazeler ile gelerek törene katıldı.

Eski eş Ural Aydın cenaze namazı için saf tuttuğu sırada ise göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Giresun merkeze bağlı Ülper Köyünde Cuma namazı sonrası Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası anne ile kızı aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye siyasiler, STK’lar, aile ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan cinayetin zanlısı ise geçtiğimiz gün Ankara’da Belçika Büyükelçiliği'ne giderek cinayeti itiraf etmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

