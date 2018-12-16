- Belçika’da BM Göçmen Paktı’na Karşı Protesto



- Belçika'nın başkenti Brüksel’de Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Paktı'na karşı gösteri düzenlendi.

Polis göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti. Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne karşı Brüksel’de gösteri düzenlendi.

Aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla bilinen Flaman Menfaati Partisinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada gösteriye 5 bin kişinin katıldığı belirtildi. Polis, gösteri sırasında havai fişek atan göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Gösteri sırasında barikat kuran eylemciler hükümet karşıtı sloganlar attı. Öte yandan, Brüksel'in merkezinde toplanan yüzlerce kişi de göçmenlere destek gösterisi düzenledi.



