Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Belçika Başbakanı Michel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu Ağırladı Haberi

- Belçika Başbakanı Michel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu Ağırladı Haberi

Pompeo ve Michel görüşme

( BRÜKSEL ) - Belçika Başbakanı Michel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu ağırladı BRÜKSEL

Atlanti İran Uluslararası Bakanlık Rektör 


- Belçika Başbakanı Charles Michel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta ağırladı. Belçika Başbakanı Charles Michel, Brüksel'deki resmi konutunun bulunduğu Lambermont'ta mart ayında göreve başlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’yu ağırladı. Başbakanlık makamında görüşen Pompeo ve Michel, Belçika ve ABD arasındaki uluslararası ilişkileri ele aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi de ele alan ikili, Rusya’ya karşı yaptırımların sürdürülmesi, ancak aynı zamanda Rusya ile diyaloğa devam edilmesi yönünde çaba sarf edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. İkili, ABD'nin iklim anlaşmasından çekilme kararı, İran ile nükleer anlaşma ve çeşitli ticaret anlaşmalarını da ele aldı. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. Bakan Pompeo, ABD'nin transatlantik ilişkilere bağlı kalmak istediğini de doğruladı. Mike Pompeo, bu yılın mart ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Rex Tillerson'un yerine Dışişleri Bakanlığına atandı. Pompeo Dışişleri Bakanı olmadan önce istihbarat servisi CIA’ın direktörüydü.
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı