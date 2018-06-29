Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - ANKARA Video

Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - ANKARA Video

- Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Resepsiyona katılanların görüntüsü - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'ın konuşması - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in konuşmasıBelarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh: - "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu" - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir mihenk taşıydı"ANKARA (AA) - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.
Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'in ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara 'da bir otelde resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Büyükelçi Savinykh, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekti.Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi.
Son yıllarda ticaret, ekonomi, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini işaret eden Savinykh, gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha aktif olacağından emin olduğunu dile getirdi.Konuşmasında, 24 Haziran seçimlerine de değinen Savinykh, başarılı şekilde düzenlenen seçimler dolayısıyla Türk dostlarını tebrik ettiğini söyledi.

Savinykh, Türk halkının güçlü ve kararlı bir şekilde görüşlerini ortaya koyduğunu belirterek, seçimleri Türk siyasi ve ekonomisinin başarısı yolunda yeni bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizdi.Savinykh, "Yaşasın Belarus, Yaşasın Türkiye, Yaşasın Belarus - Türkiye ilişkileri." ifadesini kullandı. - "Erdoğan'ın Belarus ziyareti mihenk taşıydı"Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ateş de Belarus'un bağımsızlık gününü kutlayarak, uzun yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Ateş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi mihenk taşıydı." ifadesini kullandı.Başbakan Binali Yıldırım'ın şubat ayında Belarus'a yaptığı resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Ateş, Belarus'ta Türk yatırımcıların kendilerini farklı sektörlerde kanıtladığının altını çizdi.Konuşmaların ardından Savinykh ve Ateş'in beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla son buldu.

Mihenk Taşı Yatırımcı İran Seçimleri Bağımsızlık Günü Bağımsızlık 

İlgili Foto Galeriler
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı