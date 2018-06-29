Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - ANKARA Video
- Belarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Resepsiyona katılanların görüntüsü - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'ın konuşması - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in konuşmasıBelarus Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh: - "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu" - Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş: - "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi bir mihenk taşıydı"ANKARA (AA) - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi. Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh'in ev sahipliğinde, ülkesinin bağımsızlık günü dolayısıyla Ankara 'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taheriyan Fard ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Ateş'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı. Büyükelçi Savinykh, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Belarus arasındaki ilişkilerin daima ortaklık ve dostane ilişkiler temelinde geliştiğine dikkati çekti.Savinykh, "Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olması tarihi gerçeği, iki ülke arasındaki dostluk ve anlayışın sembolü oldu." dedi. Son yıllarda ticaret, ekonomi, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini işaret eden Savinykh, gelecek yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha aktif olacağından emin olduğunu dile getirdi.Konuşmasında, 24 Haziran seçimlerine de değinen Savinykh, başarılı şekilde düzenlenen seçimler dolayısıyla Türk dostlarını tebrik ettiğini söyledi.
Savinykh, Türk halkının güçlü ve kararlı bir şekilde görüşlerini ortaya koyduğunu belirterek, seçimleri Türk siyasi ve ekonomisinin başarısı yolunda yeni bir dönüm noktası olarak gördüklerinin altını çizdi.Savinykh, "Yaşasın Belarus, Yaşasın Türkiye, Yaşasın Belarus - Türkiye ilişkileri." ifadesini kullandı. - "Erdoğan'ın Belarus ziyareti mihenk taşıydı"Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ateş de Belarus'un bağımsızlık gününü kutlayarak, uzun yıllardan bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli olarak gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Ateş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaret tarihi mihenk taşıydı." ifadesini kullandı.Başbakan Binali Yıldırım'ın şubat ayında Belarus'a yaptığı resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyleyen Ateş, Belarus'ta Türk yatırımcıların kendilerini farklı sektörlerde kanıtladığının altını çizdi.Konuşmaların ardından Savinykh ve Ateş'in beraber pasta kestiği resepsiyon, misafirlere yapılan ikramlarla son buldu.