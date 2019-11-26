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26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Beklenen yağmur Edirne'de başladı

Beklenen yağmur Edirne'de başladı

SELİMİYE CAMİİ

Hava Sıcaklığı Polis Sağanak Yağış Polis Ekipleri 

-TÜRK BAYRAKLI DETAY
-TARİHİ ÇARŞILAR
-ŞEMSİYE İLE YÜRÜYENLER
-SU BİRİKİNTİSİ ARAÇLARIN İLERLEMESİ
-TARİHİ YERLERDEN DETAYLAR
-GÜVERCİNLER
-DETAY GÖRÜNTÜLER

( EDİRNE ) EDİRNE

- Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne’de başladı.
Yağmurun akşam saatlerinde İstanbul’da da etkili olması bekleniyor.Güne bulutlu ve aralıklarla yağmur bir havayla başlayan Edirne’de, hava sıcaklığı 11 dereceye düştü. Öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte sorun yaşanmaması için polis ekipleri de caddelerde sürücüleri uyardı.Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken bazı vatandaşlar da yağmura aldırış etmedi. Kentte Çarşamba sabahına kadar sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.İstanbul’da da sağanak yağışın akşam saatlerinde bölgesel olarak başlayıp, Çarşamba sabahına kadar etkili olması öngörülüyor.
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