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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Beklenen kar yağışı Taksim’de etkili olmaya başladı

Beklenen kar yağışı Taksim’de etkili olmaya başladı

Kar yağışından görüntü

Kar Yağışı 

-Taksim Meydanından görüntü
-Detay ve genel görüntüler

( İSTANBUL )- Taksim Meydanında etkili olan kar yağışında vatandaşlar fotoğraf çektirdi İSTANBUL

- İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif şekilde etkili olmaya başladı.
Taksim Meydanında etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da gün içerisinde bazı bölgelerde etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde hafif bir şekilde tekrardan başladı.
Avrupa Yakasında da hafif şekilde başlayan kar yağışı Taksim Meydanında etkisini gösterdi. Rüzgar ile beraber etkili olan kar yağışında vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bol bol fotoğraf çekindi.
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