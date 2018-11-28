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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

araçların kar tutması

Kar Yağışı 

-sokak lambalarından kar yağışı detayı
-trafikten detay
-yürüyen insan detayı
-selfi çeken anne ve çocuk
-röp

( EDİRNE - 2) EDİRNE

- Edirne'de kar yağışı başladı.
Evlerin çatılarını ve arabaların üst kısımları kar tutmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışının aralıklarla cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. (EY-
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