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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı

Kar yağışından görüntü

( EDİRNE )- Meteoroloji uyarmıştı, beklenen sulu kar yağışı başladı EDİRNE

Sağanak Yağış Bild Yazılı Açıklama Kar Yağışı Irak 


- Meteoroloji’nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurmuştu. Edirne’de, akşam saatleri itibariyle yer yer devam eden sağanak yağışı yerini, karla karışık yağmura bıraktı. Yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya´da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ´ın iç kesimlerinde) karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi.
Kar yağışının aralıklarla Cuma günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (buzlanma, don olayı ve kara yollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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