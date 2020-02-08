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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Beklenen kar sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

Beklenen kar sabaha karşı şehri beyaza bürüdü

FOTOĞRAF

Kar Yağışı 

-DETAY
-KAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da beklenen kar gece 4:00 saatlerinde etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı.
Kısa sürede etkisini artırarak devam eden kar yağışında, beklenilen kartpostallık görüntüler oluştu.
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