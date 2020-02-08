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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Beklenen kar Bursa'ya yağdı

Beklenen kar Bursa'ya yağdı

KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜ

Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

-KARDAN GÖRÜNTÜ
-KAR TOPU OYNAYANLARDAN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARLA RÖP

( BURSA )- Karı gören Bursalılar kar topu oynadı BURSA

- Bursa'da beklenen kar gece saatlerinde kendini gösterdi. Kar yağdığını gören vatandaşlar sokağa çıkıp kar topu oynadı. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği kar yağışı Bursa'ya düştü. Şehrin yüksek mahallelerinde tutan kar şehri beyaza bürüdü. Kar yağdığını gören vatandaşlar ise gece geç saat olmasına rağmen çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarak bu yıl şehir merkezine ilk kez yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkarttı. Bu yıl ilk defa karla tanıştığını ifade eden vatandaşlar "Kar yağdığını görünce kendimizi dışarıya attık. Çocuklarla birlikte kar topu oynayıp karın tadını çıkartıyoruz" dedi.

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