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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Bekilli’de ‘Kolpa’ rüzgarı esti İzle

Bekilli’de ‘Kolpa’ rüzgarı esti İzle

Kolpa grubunun sahnede şakılar seslendirmesinden farklı planlarda görüntü

Müzik Grubu Rock Festival 

-Konsere katılanlardan görüntü
-Kolpa gurubunun solisti Barış Yurtçu'ya plaket taktimi

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Ünlü rock müzik grubu Kolpa Denizli'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alarak hayranları ile bir araya geldi. Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa’nın seslendirdiği 'Böyle Ayrılık Olmaz, Yıldızların Altında ve Gurur Benim Neyime’ şarkılarda coşku tavan yaptı. Konserin sonunda ise Kolpa gurubunun solisti Barış Yurtçu'ya plaket taktim edildi.
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