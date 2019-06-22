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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bekçilere silah çeken şüpheliler Özel Harekat Timi tarafından yakalandı Video

Bekçilere silah çeken şüpheliler Özel Harekat Timi tarafından yakalandı Video

Özel hareket, polis ve bekçilerin sokakta evin kapısında beklemesi

Olay Yeri İnceleme Akalan Narkotik Dedektör Köpek Özel Tim 

-içeri girmeleri
-sokak detay
-ekiplerden detay
-bomba köpeği detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ )- Silah çekip eve saklandılar, Özel Harekat Timi operasyonla yakaladı- Elazığ'da bekçilere silah çekip ateş ettiği iddia edilen şüpheliler,saklandıkları evde özel harekat timinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı- Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü ELAZIĞ

- Elazığ’da bekçilere silah çekip kaçan ve bir eve saklanan 3 şüpheli özel harekat timinin koç başıyla kapıyı kırdığı operasyonla yakalandı. Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Nevruz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli devriyede olan bekçilere silah çekip ateş ederek kaçmaya başladı.
Takibi sürdüren bekçiler takviye isterken şüpheliler, 2 katlı bir eve gizlendi.Bu sırada olay yerine asayiş ve özel harekat ekipleri gelerek ilk olarak çevre güvenliğiyle bölgeyi ablukaya aldı. Yapılan uyarılara rağmen teslim olmayan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi için eve özel tim operasyon düzenledi.
Koç başı ile kapıyı kıran özel harekat timi evde saklanan 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Evde olay yeri inceleme ve narkotik ekipleri dedektör köpekle arama yaptı. Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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