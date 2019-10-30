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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bekçilere saldırı ve darp iddiası - SAMSUN

Bekçilere saldırı ve darp iddiası - SAMSUN



: - Samsun Emniyet Müdürlüğü görüntüsü - Zanlılardan görüntü Samsun 'da bekçilere saldırı ve darp iddiası - İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde 3 bekçiyi darbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda 3 çarşı ve mahalle bekçisi, şüphe üzerine park halindeki otomobilde bulunan M.T, U.T. ve S.F. hakkında inceleme yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerin, engellemek istedikleri bekçileri darbettiği öne sürüldü.Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri cop, biber gazı ve kelepçe kullanarak etkisiz hale getirdi.Gözaltına alınan 3 şüpheli Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü.Çeşitli yerlerinden yaralanan bekçiler ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Biber Gazı Polis Hastane Polis Ekipleri Saldırı 

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