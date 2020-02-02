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02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Bekçilere saldıran şahıs zorlukla gözaltına alındı

Bekçilere saldıran şahıs zorlukla gözaltına alındı

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

Biber Gazı Polis Polis Ekipleri 

--POLİS VE BEKÇİLERDEN DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da görev yapan bekçilere saldıran şahıs polis ve bekçiler tarafından güçlükle gözaltına alındı. Alemdar mahallesinde bulunan şüpheli bir aracı inceleyen bekçilere saldıran şahıs biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldıranı gözaltına almak isteyen polis ekiplerine saldırgan şahıs uzun süre direndi. Polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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