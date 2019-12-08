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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı Video

Bekçilerden kaçmak için göle atlayan genç tekneyle kurtarıldı Video

Olay yerinde toplanan kalabalık

İlk Müdahale Balıkçı Teknesi Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Adrese gelen ambulans ve sağlık ekipleri
-Sağlık ekiplerinin göl sularından çıkarılan yerdeki gence müdahalesi
-Genci ambulansa alınması
-Hastaneye götürülmesi
-Bekçi ve polislerin köprü üzerinde gencin kardeşi olduğunu ve neden göle atladığını anlattığı kişiden bilgi alması
-Gencin göle atladığı köprü göl kıyısı ve bekçiler
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, devriye görevi icra eden bekçilerden kaçmak isterken göl sularına atlayan genç balıkçı teknesiyle kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçe merkezinde devriye gezen bekçiler, göl kıyısına geldiğinde Eşrefoğlu Köprüsü altında gördüğü bazı kişilerden şüphelendi. Adrese takviye polis ekibi isteyen bekçilerin yanına yaklaştığını fark eden gençlerden birisi, kaçmak isterken göl sularına atladı. Sularda yüzmeye başlayan genci ikna yoluyla gölden çıkarmayı başaramayan bekçiler ve adrese gelen polis ekipleri, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığından yardım isterken, soğuk sulardaki gencin boğulma ihtimali üzerine köprü kenarındaki bir balıkçının teknesine binerek kıyıdan açıldı. Ekipler, bir süre sonra yanına geldikleri genci göl sularından tekneye alarak kıyıya çıkarmayı başardı. Kıyafetleriyle sudan çıkarıldıktan sonra hipotermi geçirmesi tehlikesine karşı bölgeye ambulans istenirken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedye ile ambulansa alınan genç, sonrasında Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İsminin O.Ç. olduğu belirlenen 22 yaşındaki gencin daha önce cezaevine girip çıktığı öğrenilirken, polis ekipleri yanında bulunan ve kaçtığı öne sürülen diğer kişileri de yakalamak için çalışma başlattı. O.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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