Bekçiler mesleki becerilerini eğitimlerle geliştiriyor - ANKARA İzle
- Bekçi eğitimi detaylarıBekçiler mesleki becerilerini eğitimlerle geliştiriyor - Başkent sokaklarının güvenliğini sağlayan bin çarşı ve mahalle bekçisi, belli dönemlerde aldıkları eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirme imkanı buluyor - Ankara 'da görevli bin bekçi, 8 hafta boyunca telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda teorik ve pratik eğitim aldıANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Başkent sokaklarının güvenliğini sağlayan bin çarşı ve mahalle bekçisi, belli dönemlerde aldıkları eğitimlerle mesleki becerilerini geliştirme imkanı buluyor.Başkent Ankara 'da vatandaşların huzur ve güveni için polislerin yanı sıra bin çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor.Gece saatlerinde mesaiye başlayan bekçiler, suç ve suçluyla etkin mücadelede aktif rol oynuyor.Mesleğe başlamadan önce belli eğitimleri alan bekçilerin, görev yaptıkları dönemlerde de eğitim almaları mesleki becerilerini pekiştirme ve reflekslerini canlı tutmalarını sağlıyor. - 8 hafta eğitim aldılarBu kapsamda, başkentte görev yapan bin bekçi, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla asayiş ve eğitim şube müdürlüklerinin koordinasyonunda 8 hafta boyunca eğitime alındı.Bekçilere alanında uzman personelce telsiz muhaberesi, yakın savunma taktikleri, halkla ilişkiler, insan hakları ve disiplin mevzuatının da aralarında bulunduğu konularda kategorik ve pratik eğitim verildi. Bekçilerin mesleğe başlarken aldıkları eğitimin geliştirilmesine yönelik bu eğitimlerin belli periyotlarla tekrarlanacağı belirtildi.