Begüm’ün ölümüne neden olan alkollü sürücünün yargılanmasına devam edildi



- Küçükçekmece’de alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin aldırılan bilirkişi raporunda sanık Sezer’in asli ve tam kusurlu olduğu açıklandı. Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019’da D100 Karayolu’nda alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal’ın ölümüne 12 kişinin ise yaralanmasına neden olan Fatih Sezer’in davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı duruşmada olaya ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini aktardı. Bilirkişi raporunda sanık sürücü Fatih Sezer’in Sefaköy Beşyol mevkiinde seyir halindeyken, aynı yol üzerinde park halinde bulunan aracın tamponuna çarptığı ve bu aracın korkuluklara çarparak durduğu aktarıldı. Meydana gelen çarpışma sonucu sanığın kullandığı aracın hakimiyetini kaybedip, geldiği iskamete doğru gittiği ve otobüs durağı ile kaldırımda bekleyen vatandaşlara çarptığı açıklandı. Raporda kaza sonucu durakta bulunan Begüm Kartal’ın hayatını kaybettiği belirtildi. Sanık Sezer’in 1.42 promil alkollü olduğunun aktarıldığı raporda, bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu ifade edildi. Fatih Sezer’in bu nedenle olayda tam ve asli kusurlu olduğu açıklandı. Müşteki sürücü Mustafa Dolaş’ın ise meydana gelen kazada kusursuz olduğu aktarıldı. Duruşmada, beyanda bulunan müşteki Mustafa Dolaş, olay günü usulüne uygun şekilde aracını park etmiş vaziyette durduğunu söyleyerek “Birden çarpma oldu savruldum. Sol arka tekerimin koptuğunu gördüm. Ben kazada yaralanmadım ancak maddi zarara uğradım. Şikayetçiyim” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek trafik ve kaza konusunda uzman bir bilirkişi tarafından rapor hazırlanmasına hükmetti. İddianameden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece’de 21 Temmuz 2019’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Fatih Sezer’in D100 Karayolu’nda seyir halinde bulunduğu esnada Beşyol mevkiinde bulunan yan yola saptığı ve burada bir araca çarptığı açıklanmıştı. Çarpmanın etkisiyle aracın geri geri gittiği ve metrobüs köprüsünün yanında bulunan durakta bekleyen kişilere çarptığının anlatıldığı iddianamede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtilmişti. İddianamede şüpheli Sezer’in 1.42 promil alkollü olduğu aktarılarak ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22,5 yıla kadar hapsi talep edilmişti.



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