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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Beğendikleri bisikleti böyle çaldılar

Beğendikleri bisikleti böyle çaldılar

Çocukların apartmana girmeleri

Akalan Kamera Beğendik Bisiklet Hırsız 

-bisikletleri incelemeleri
-bisikleti alıp gitmeleri

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, bir apartman içerisine giren 2 çocuk, 3 bisiklet arasından beğendiği bisikleti çaldı. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi Cabir Apartmanına giren iki çocuk, girdikleri apartmanda yan yana bulunan 3 bisiklet arasında bakıp beğendikleri bisikleti alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye hırsızlık anı görüntülenirken, polis, bisiklet çalan iki çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.
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