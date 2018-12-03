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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Bedensel engelli muhtar adayı, kazandığı takdirde bir ilki de gerçekleştirecek

Bedensel engelli muhtar adayı, kazandığı takdirde bir ilki de gerçekleştirecek

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Siyasi Partiler Yerel Seçimler Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye Muhtarlıklar 

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( MALATYA )- 21 yıllık mücadelesini muhtarlık ile sürdürmek istiyor MALATYA

- Malatya’da 21 yıl boyunca Türkiye Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı görevini yürüttükten sonra yazarlık yapmaya başlayan bedensel engelli Ali Haydar Koyun, Paşaköşkü Mahallesine muhtar adayı oldu. Koyun, muhtarlığı kazanması halinde Türkiye’nin ilk tekerlekli sandalye ile hizmet verecek muhtarı olacak. 31 Mart 2019 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde belediye başkan adaylığında yoğunluk sürerken, aynı tarihte yapılacak mahalle muhtarlıkları seçimleri içinde adaylar çalışmalarına başladı.
Malatya’da da muhtar adayları, seçim çalışmalarına başlarken en dikkat çekici isimlerden biri ise bedensel engelli Ali Haydar Koyun oldu. 21 yıl boyunca Malatya’da Sakatlar Derneği Malatya Şubesi Başkanlığı yaparak engellilerin sorunları için çalışan Koyun, Paşaköşkü Mahallesi için muhtar adaylığını açıkladı.
Türkiye genelinde şuana kadar engelli olarak seçimlere giren ve kazanan birçok kişinin olduğunu da belirten Koyun, “Ama benim konumumda yani tekerlekli sandalyede muhtar olan kimse yok. Muhtarlığı kazandığım taktirde Malatya bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Adaylığını açıkladığından bu yana başta Malatya ‘da olmak üzere Türkiye’nin her yerinde destek geldi” diye konuştu.
“Engel bedende değil beyindedir” sloganıyla muhtarlık seçimlerine hazırlanacağını söyleyen Koyun, “Bende çalışan bir bayin var, fikir var ve en önemlisi de azim var. Yıllardır bedensel olmama rağmen karda, kışta, çamurda verdiğim mücadeleyi herkes bilir” ifadelerini kullandı. Mahalleye ortak akılla hizmet etmek istediğinin altını çizen Koyun, “Muhtarlığı kazandığım taktirde herhangi bir siyasetçi mantığı gibi bir proje hazırlamadım ama en büyük projem mahallemizin erişebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağım. Bir defa mahalledeki tüm cadde ve sokakları benim kullanıma uygun olmasını sağlayacağım, benim kullandığım yeri yaşlı ve hamile hanımlar ve herkes kullanmış olacak” diye konuştu.

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