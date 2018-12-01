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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Bedensel engelli, İŞKUR desteğiyle yufkacı oldu - SAMSUN

Bedensel engelli, İŞKUR desteğiyle yufkacı oldu - SAMSUN

- Engelli Satılmış Şahin'in İŞKUR'un desteği ile açtığı iş yerinden detay görüntüler - Satılmış Şahin ile röportajBedensel engelli, İŞKUR desteğiyle yufkacı olduSAMSUN (AA) - Samsun 'un Alaçam ilçesinde yaşayan bedensel engelli Satılmış Şahin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) desteği sayesinde iş yeri açmanın mutluluğunu yaşıyor.Televizyon izlerken engellilere yönelik girişimcilik kursuyla ilgili bir haber gören 42 yaşındaki Şahin, İŞKUR Bafra Şubesine giderek detaylı bilgi edindi.Girişimcilik kursuna katılarak belge alan Şahin, daha sonra İŞKUR'dan 36 bin lira hibe desteğine hak kazandı. İŞKUR'un iş yeri oluşturma kapsamında yapılan ödemelerle Şahin'e verilen destek 50 bin liraya yaklaştı.Alaçam ilçesinde yufka imalathanesi açan Şahin, iş yeri sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'un engellilere yönelik desteklerini öğrenince bu konuda araştırma yapmaya başladığını söyledi.

İlçelerinde İŞKUR'un şubesi olmaması nedeniyle Bafra şubesine başvurduğunu belirten Şahin, "Şube müdürü Yakup Ergenlik ile görüştüm. Bana İŞKUR'un hibe desteklerini anlattı. Ne yapmam gerektiği konusunda yol gösterdi. Ben de gerekli işlemleri yapıp önce belge aldım, sonra adım adım bu seviyeye geldik." dedi.
Şahin, "Projeyi hazırlarken önce araştırma yaptım, ne tarz bir işletme açabilirim diye. Sonra yufka imalatı yapmaya karar verdim. Benim gibi engelliler de çalışsın, araştırsın. Kendilerini eve hapsetmesinler. Devletimiz bizlere imkan veriyor, bunları değerlendirsinler." diye konuştu.
Şube müdürü Ergenlik de engelli ve eski hükümlülerin topluma kazandırılması için İŞKUR olarak destek verdiklerini belirterek, ilgili kişileri verilen devlet desteklerinden yararlanmaya çağırdı.

Hükümlüler Muhabir Bedensel Engelli İmalathane Girişimcilik 

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