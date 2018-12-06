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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bedensel engelli Gökhan'a hüzünlü veda - ÇORUM

Bedensel engelli Gökhan'a hüzünlü veda - ÇORUM

- Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni - Bilişim teknolojileri bölümü 12/B sınıfı öğrencilerinden detay - Gökhan Delibekir'in karanfil ve fotoğraflarla süslenmesi - Kuran - ı Kerim tilaveti - Gökhan Delibekir'in anne ve babasına diploma takdimiÇORUM (AA) - Çorum 'da 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde vefat eden bedensel engelli lise öğrencisi Gökhan Delibekir'in lise diploması, anne ve babasına verildi.
Doğuştan engelli olan ve hayatının son dönemini çeşitli rahatsızlıklar yüzünden hastanede geçiren 19 yaşındaki Delibekir, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.Ertesi gün cenazesi kaldırılan Delibekir için eğitim gördüğü Hasan Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde anma töreni düzenlendi.
Bilişim teknolojileri bölümü 12/B sınıfı öğrencileri, birlikte eğitim gördükleri Gökhan'ın sırasını karanfil ve fotoğraflarla süsledi.Kur'an tilavetiyle başlayan törende Delibekir için öğretmen ve öğrencileri tarafından indirilen hatmin duası yapıldı.Okul Müdürü Galip Şahin, törende, Delibekir'in almaya ömrünün yetmediği diplomasını, kendisiyle bilikte her gün okula gelen anne ve babasına takdim etti.Gökhan'ın eğitimini tamamlayabilmesi için ailesinin çok büyük fedakarlıklar yaptığını belirten Şahin, "Siz yalnızca oğlunuz Gökhan'ı değil, insanlık onurunu da omuzlarınızda taşıdınız. Kutsal bildiğimiz tüm değerlerin ayaklar altına alındığı zamanımızda, yaşantınızın ve çabalarınızın tüm anne babalara örnek olmasını temenni ederim." dedi.
Törende, Gökhan'ın yakınlarından Erol Taşkan ile bazı sınıf arkadaşları da duygularını paylaştı.

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