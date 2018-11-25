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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Bedava balık ekmek izdihamı

- Bedava balık ekmek izdihamı

Balıklar pişirilirken detaylar

Arbede Balık Ekmek Ezilme Tehlikesi 

- Vatandaşlardan detaylar
- İzdihamdan detaylar
- Arbedeler yaşanırken detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da bedava balık ekmek dağıtımı izdihama neden oldu. Bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balık yemeye teşvik etmek amacıyla Süleymanpaşa İlçesi sahil alanda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden sıraya girdi. Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen program kapsamında pişirilen balıklar dağıtıldı. Uzun kuyrukların yaşandığı balık sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı. (HLD-
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