BEBKA’dan gençlere “Geleceğim Mesleğim” temasında eğitim programı İzle

-RÖP: Banuçiçek Güngördü

-Doçent Dr. Nadir Yıldırım



( BURSA )- “Etkili Sunum Teknikleri” konulu eğitim programına başlandı BURSA



- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın “Girişimci Adımlar Yetkin Eller-GAYE” programı kapsamında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen,“Etkili Sunum Teknikleri” konulu eğitime öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim Mesleğim' teması kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen “Girişimci Adımlar Yetkin Eller - GAYE” programında öğrencilere “Etkili Sunum Teknikleri” eğitimine başlandı. BEBKA Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banuçiçek Güngördü, “Mesleki eğitimin geliştirilmesi konusu kalkınma ajanslarının 2019 yılı temasıydı. Bölgemizde çeşitli faaliyetler düzenledik. Bu da bu faaliyetlerin bir ayağını oluşturuyor. Etkili sunum teknikleri eğitimi verilmesi aslında bu faaliyetlerden biriydi ama biz biraz daha farklı bir formata getirmek istedik. Öncelikle eğitim verilmesinin ardından çocuklar yarışarak, bire bir tecrübe de edindiler. Bu eğitimi uygulamalı halde tecrübe etmiş olacaklar. Amacımız program sonunda öne çıkan en başarılı beş öğrencimize de ödüller vermek, onları da bu anlamda motive etmek. Programın ilk beş finalistine 1.500, 1.000, 500 ve 250’şer TL olmak üzere para ödülleri verilecek. Yaklaşık bir aylık uygulama süreci var. Bugün ilk eğitimlerimizle başlıyoruz. Sonunda da bir final programıyla yarışmayı sonlandıracağız. Bilecik’teki 6 ilçemizde 15 okuldan öğrencimiz var, toplamda 52 öğrenci bu eğitime katılmış olacak” diye konuştu.

Bursa Teknik Üniversitesi’nden Doçent Dr. Nadir Yıldırım,“Geleceğim Mesleğim teması adı altında başlatmış olduğumuz bu program, meslek lisesindeki öğrencileri ileriye hazırlayacak. Onlara farklılaşma stratejisi entegre edecek. Onların yetkinliklerini, bilgilerini daha iyi ortaya çıkartmalarına katkı sağlayacak. Bunun çalışmasını yapacağız. Bu kapsamda da kendilerine BEBKA’nın desteği ile ilgili eğitimleri vereceğiz. Etkili sunum eğitimleri, ileri sunum eğitimleri ve demoday eğitimlerini kapsayacak profesyonel bir eğitim almış olacaklar. Meslek liseli öğrenciler diğer öğrencilerden çok daha farklı, çok üretken, çok yetkinler. Onlardan beklentilerimiz çok yüksek, bunu boşa çıkartmasınlar isterim” dedi.

Eğitime katılan öğrencilerden Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elanur Server, “Bu eğitime ilk defa katılıyorum, bana birçok şey katacağını düşünüyorum. Gerçekten faydalı olduğunu anladım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.





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