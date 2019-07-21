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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kamerada

Bebeklerini cami avlusuna bırakan anne baba kamerada

Caminin güvenlik kamera görüntüleri

Hastane Akalan Kamera Polis Ekipleri Irak 

-Çiftin bebekle camiye gelmesi
-Çiftin bebeği sevmesi
-Çiftin çocuğu bırakıp gitmesi
-Cami hocasından röportaj
-Camiden görüntü

( ADIYAMAN )- El kadar bebeklerini önce sevdiler sonra camiye bırakıp gittiler ADIYAMAN

- Adıyaman’da iki aylık bebeklerini sevdikten sonra camiye bırakan anne ve baba kameralara yakalandı. Edinilen bilgilere göre, gece saat 02.00 sularında Kap Camii'ne kucaklarındaki 2 aylık bebekle gelen bir kadın ve erkek, bir süre caminin avlusundaki banklarda oturdu. Yaklaşık 10 dakika banklarda oturan çift 2 aylık erkek bebeği sevdi. Güvenlik kameraların yansıyan olayda anne, daha sonra bebeğini cami avlusunun köşesine bıraktı. Anne ve baba dikkat çekmemek için tek tek avludan çıktı. Sabah namazına gelen cami görevlileri avluda battaniyeye sarılı bir bebek görünce durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, avluya bırakılan 2 aylık bebeği alarak hastaneye götürdü. Bebek hastanede bakıma alınırken, polis ekipleri güvenlik kameralarından bebeklerini bırakıp kayıplara karıştıkları belirlenen anne ve babayı yakalamak için çalışma başlattı. Cami imamı Fetih Erdil, gece saatlerinde bir çiftin camiye gelerek 2 aylık bebeklerini bıraktıklarını ve bebeği sabah fark ederek polise teslim ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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