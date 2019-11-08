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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Bebeklerin jakuzi keyfi İzle

Bebeklerin jakuzi keyfi İzle

Çocukların jakuzide detayları

Bebek Cenin Masaj Uyku Düzeni Jakuzi 

-Vip ve standart odalar detay
-Bebeklerden ve ailelerden detaylar
-Röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Bebekler hem eğleniyor hem rahatlıyor- Hatice Müberra Tombul, kendi bebeği için açıp genişlettiği SPA merkezinin alternatif bir tıp ve bebeklerin gelişiminde önemli etken olduğunu söyledi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta 0-36 ay aralığındaki bebekler SPA merkezinde jakuzi keyfi yaparak hem eğleniyor hem rahatlıyor. Kahramanmaraşlı Hatice Müberra Tombul tarafından açılan SPA (Sudan Gelen Sağlık) merkezi, bebekli ailelerin uğrak yeri haline geldi. 0-36 ay aralığındaki su korkusu, gaz sorunu ve sindirim problemi olan bebekler oluşturulan jakuzilerde hem eğlendiriliyor hem de rahatlatılıyor. Merkezi ilk önce kendi bebeği için açtığını söyleyen işletme sahibi Tombul, bebek SPA merkezinin alternatif bir tıp ve bebeklerin gelişiminde önemli etken olduğunu söyledi.

Jakuziye giren bebeklerin rahatlayıp eğlendiğini söyleyen Tombul, “Burada bebeklerimize SPA hizmeti veriyoruz ve yaklaşık 1 saat gibi bebeklerimiz jakuzide kalıyor. Bebeklerimize suda dans, daha sonra bebek masajı uygulanıyor. Bebekler için VİP ve standart odalarımız var ve 0 ve 36 yaş aralığındaki bebekler getirilebiliyor. Bebek SPA’sı bir tedavi değildir ancak alternatif bir tıp yöntemidir. Çocuk doktorlarının ve fizyoterapistlerinin genellikle önerdiği bir yöntemdir. Faydaları ise kolik, gaz sancısı, uyku düzeni ve dolaşım sistemi gibi durumlara faydası vardır. Bunların haricinde de sağlık ve eğlencenin bir arada bulunduğu bir merkezdir. Biz bebeğimizi bir yıldır her hangi bir faaliyet olmadığını fark ettik ve bu işi araştırdık ve inceledik. Kendi bebeğimiz ve diğer bebekler için böyle bir ihtiyacın olduğunu anladık. İnsanların da çok güzel ve yoğun talepleri var” diye konuştu.
(HLL-
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