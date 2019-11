Bebekler yarıştı, anne babalar heyecanlandı

-Anne ve babaların heyecanlanması

-Anne ve babaların bebeklerini emeklemesi için cep telefonu sallamaları

-Dereceye giren bebeklere madalya ve ödüllerin verilmesi

-1. olan Yağız İntepe’nin annesi ile röp.

-Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk ile röp.

-Hastane Müdürü İsmail altın ile röp.

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



– Düzce’de düzenlenen bebek emekleme yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Bebeklerini yarışmada birinci olması için uğraşan anne ve babalar, bebeklerinin cep telefonları da dahil her şeyi kullandılar. Bazı anne ve babalar ise bebeklerinin bitiş çizgisini geçmesi için aşırı heyecan yapınca renkli dakikalar yaşandı. Bazı bebekler ise bitiş çizgisine kadar gelip heyecanlı anne ve babaları görünce başlangıç çizgisine döndüler.Düzce’de özel bir hastane tarafından merkezdeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen bebek emekleme yarışmasında heyecanlı ve renkli anlar yaşandı. Bu yıl 2.’nci düzenlenen yarışmaya 90 bebek katıldı.

Emekleme yarışmasında bebeklerini yarıştıran anne ve babalar heyecana kapılınca bebeklerin yarıştığı podyuma girdiler. Bebeklerini bitiş çizgisine çekmek isteyen anne ve babalar, bebeklerinin en çok sevdiği oyuncaklardan cep telefonlarına kadar birçok materyali kullandılar. Bebeklerin ise kullanılan bütün materyaller içinde en çok cep telefonuna emeklemesi gözlerden kaçmadı. Heyecanlı anların yaşandığı yarışmada bazı bebekler bitiş çizgisine kadar emeklerken, bitiş çizgisinden tekrar başlangıç çizgisine dönmesi ise renkli anlara sahne oldu.Yarışmada 1. olan Yağız İntepe’nin Annesi Senem Bayrak İntepe, bebeğinin birinci olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek; “Çok güzel bir duygu. Babamız olsaydı daha güzel olurdu. Duygularımı anlatamıyorum”Çocuk sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Rıfat Can Öztürk; “90 bebeğimizi ağırladık. Anne ve babalarla sohbet edip gayet güzel vakit geçirdik. Hedefimiz Çocukların aileleriyle kaynaşmalarını sağlamak. Aynı zamanda sosyalleşmeyi öğretmeye çalıştık” dedi.

Hastane Müdürü İsmail Altın; “Halkı sadece hastanede değil, hastane dışında da bilgilendirmek ve hastalıklar hakkında önceden önlemler almasını sağlamak için çeşitli organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yarışmada bunun bir ürünüdür” dedi.

Yarışmada 1. olan Yağız İntepe, 2. olan Beril Naz Atasoy ve 3. olan Mert Asaf Ergin’e madalya ve kupa ile birlikte çeşitli hediyeler verildi.





loading...