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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Bebek'te yat yangını

Bebek'te yat yangını

Olay yerinden görüntüler

Yat Yangını Demirli İstinye Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Cep telefonu yangın görüntüleri
-Detay

( İSTANBUL - TOPLU) İSTANBUL

- Beşiktaş Bebek sahilde bulunan bir yatta yangın çıktı. Yangına karadan itfaiye ekipleri, denizden ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Beşiktaş Bebek sahilde demirli bulunan Şehrazat isimli iki katlı yatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine Beşiktaş, İstinye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden müdahale etti. Yatta çıkan yangın kontrol altında alındı. İtfaiyenin olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor. (ÖFA
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