Bebek’te araçların arasında sıkışan sürücü ölümden döndü...O anlar kamerada

-Aracı park etmesi ve inmesi

-Minibüsün kayması ve araçların çarpması

-Araçların sıkıştırması

-Olay yeri



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Bebek Yokuşu’nda park ettiği hafif ticari aracından inen sürücü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs ile aracın arasında sıkıştı. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı o kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü öğle saatlerinde Beşiktaş Bebek Yokuşu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari aracıyla bir eğitim merkezinin önüne park eden sürücü ardından indi. Sürücü yürüyerek aracına arkasına geldiği esnada minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün frene basması sonucu yan dönen minibüs, hafif ticari araca ve seyir halinde olan ticari taksiye çarptı. Aracının arkasında olan araç sürücü ise minibüsün arasında sıkıştı. Kaza sonucu sıkışan sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, araçlar da ise maddi hasar meydana geldi. Sürücünün araçların arasında sıkıştığı o kazada ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araçların arasında kaldı Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücü yol kenarına aracını park edip iniyor. Sürücünün ardından aracının arkasına doğru yürüyor. O esnada yokuş aşağıya gelen minibüs kontrolden çıkıyor. Yan dönen minibüs taksiye hem taksiye hem de araca çarpıyor. Sürücü ise araçla minibüs arasında sıkışıyor. Adam neye uğradığına şaşırıyor.

