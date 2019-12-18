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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - SAKARYA Video

Bebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - SAKARYA Video

- İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleriBebek sandalyesine çarpan garsonun darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir restoranda bebek sandalyesine çarpan garsonun bebeğin babası ve dedesi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan 17 yaşındaki İbrahim A, masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Sandalyenin yanında duran bebeğin yere düşmesi üzerine dede Dursun K. garsona tepki gösterdi.Bunun üzerine garson İbrahim A. özür dileyerek bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada bebeğin babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A'yı darbetti. Darp olayına dede Dursun K. de katıldı.
Baba ve dedenin garson İbrahim A’yı darbetmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, garsonun bebek sandalyesine çarpmasının ardından geri dönerek sandalyeyi düzelmesi, o sırada baba Erol ve dede Dursun K'nin garsonu darbetmesi, restorandaki diğer garson ve müşterilerin kavgayı ayırması yer alıyor. - 8 gün iş göremez raporu aldıOlayın ardından hastaneye götürülen garson İbrahim A'nın 8 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.İbrahim A'nın şikayetçi olması üzerine polis ekipleri baba ve dedenin ifadelerini alarak serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Göreme Polis Ekipleri 

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