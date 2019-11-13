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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Bebek maması içinde kokain ele geçirildi

Bebek maması içinde kokain ele geçirildi

Emniyetten gelen görüntü

( MALATYA ) - MALATYA

Bebek Maması Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Harekete Geç İstihbarat 


- Malatya’da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yakalanan bir kadının çantasında bulunan bebek mamasının içerisinde gizlenmiş saf kokain maddesi ele geçirildi. Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’dan Malatya’ya uyuşturucu madde sevki yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Ş.E. isimli kadın şüpheli kent merkezinde yakalandı. Şüpheli kadının çantasında yapılan aramada bebek maması olan kavanoz içerisinde gizlenmiş olarak 25,65 gram saf Kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (CÖ-SD-
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