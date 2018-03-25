Bebek emekleme yarışmasında ilginç görüntüler ortaya çıktı

-Anne ve babaların bebeklerini başlangıç çizgisine koyması

-Bebeklerin başlangıç çizgisindeki görüntüleri

-Bebeklerin emekleyerek yarışmaya başlaması

-Bazı bebeklerin bitiş çizgisinde parkura geri dönmesi

-Anne ve babaların bebeklerini bitiş çizgisine getirtebilmesi için bitmiş su şişesi ve ıslak mendil ambalajları kullanmaları

-Bitiş çizgisinde bekleyen anne ve babaların birbirlerini ezmesi

-Genel ve Detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'de özel bir hastane tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan bebekler ile anne ve babaları yarışma esnasında ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldular. Bazı bebekler bitişte anne ve babalarını görünce başlangıç noktasına geri döndü bazı bebekler ise diğer bebekleri görünce yarışmayı unuttu. Anne ve babalar ise bebeklerini bitişe getirtebilmek için bitmiş su şişelerinden ıslak mendil kutularına kadar birçok eşyadan yardım aldı. Düzce’de bir alışveriş merkezinde Özel bir hastanenin Çocuk Hastalıkları Bölümü tarafından bebek emekleme yarışması düzenlendi.

Toplam 48 bebeğin katıldığı yarışmada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bebeklerini başlangıç çizgisine bırakan anne ve babalar bebeklerini bitiş çizgisine getirtebilmek için çok caba harcadılar. Bazı anne ve babalar bebeklerinin yarışmayı bitirmesi için bitmiş su şişelerinden, ıslak mendil ambalajlarından ve balonlardan faydalandılar. Bitiş çizgisinde bebeklerinin birinci gelmesi için yoğun çaba harcayan anne ve babalar zaman zaman birbirlerini ezdiler. 8 grupta yapılan yarışmanın ardından gruplarında birinci olan bebekler ise birinci olabilmek için yarıştığı emekleme yarışmasında bitiş çizgisine gelen bazı bebekler, anne ve babalarını heyecanlı görünce yarışma alanına geri döndü, bazı bebekler ise yarışmayı unutarak parkurda emekleyen diğer bebeklerin yanlarına gitti. Bu esnada ise anne ve babalar yarışma parkuruna girdi ve bebeklerini iterek bitiş çizgisine döndürmeye çalıştılar. Yarışma sonunda emekleme çağındaki bebeklerden Çınar Ege Albayrak birinci, Hamza Cömert ikinci ve Ali poyraz Çilingir 3, oldu. Dereceye giren bebeklere madalya verildi.



