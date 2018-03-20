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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Bebek arabasındaki çocuğu ile böyle hırsızlık yaptı

Bebek arabasındaki çocuğu ile böyle hırsızlık yaptı

-Kadının dükkana gelmesi

Vitrin Elektronik Ürün Kamera Bebek Arabası Hırsız 

--Kadının içeriye girmesi ve kendisine kahve ikram edilmesi
--Kadının sohbet esnasında vitrindeki mp3'ü çalması
--Kadının dükkandan ayrılması
--Güvenlik kamerası görüntüleri

( DENİZLİ )- Kadının vitrinde duran müzik çaları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı - Çalışanların gözü önünde hırsızlık yaptı DENİZLİ

- Denizli'de bebek arabasındaki çocuğuyla dinlenmek için girdiği iş yerinden 120 TL’lik müzik çalar çalan kadının hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay Merkezefendi'nin Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektronik ürünler satan Serdar Zengin'e ait iş yerine bebek arabasındaki çocuğuyla gelen kadın, çalışanlara bir arkadaşını beklediğini ve havanın çok sıcak olmasından dolayı içeride durup duramayacağını sordu. İş yerindekiler ise olumlu yanıt vererek kadını dükkana davet etti. Ardından içeriye giren kadına iş yerindekiler kahve ve çikolata ikramında bulunarak tabure verdi. Tabureye oturan kadın kendisine ikram edilen çikolatadan bebek arabasındaki çocuğuna da yedirerek dükkandakilerle sohbet etmeye başladı.
Sohbet sırasında yavaş hareketlerle arkasına dönen kadın vitrinde duran küçük maket otomobil şeklindeki mp3 çaları herkesin gözü önünde alarak çantasına koydu. Sohbete devam eden kadın kısa bir süre daha durarak iş yerinden çıktı. Hırsızlık, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahiplerinin olayı sonradan fark ettikleri ve şahıs hakkında şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Çalınan mp3’ün ise 120 TL olduğu belirtildi.
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