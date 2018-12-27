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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bebeğini öldüren cani anne tutuklandı

Bebeğini öldüren cani anne tutuklandı

ARŞİV-

Genç Kız Bebek Evlat Katili İtiraf Irak 

-Bebeğini öldüren anneni emniyetten çıkarılması
-Emniyet müdürlüğü tabelası

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da meydana gelen olayda evinde dünyaya getirdiği bebeğini öldürdüğü ve iki gün boyunca valiz içerisinde sakladığı öne sürülen 19 yaşındaki evlat katili anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çorlu’da ailesiyle yaşayan R.U (19) adlı genç kız, evinde ailesinden habersiz erkek çocuk dünyaya getirmiş, doğumdan sonra ağlayan bebeğin ağzını kapatan R.U. bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebeği iki gün boyunca evde bir valizin içerisinde saklayan R.U. önceki gece Çorlu Devlet Hastanesi’ne giderek ölü bebek dünyaya getirdiğini söylemiş, ancak doktorların durumdan şüphelenerek polise haber vermesi ile nöbetçi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde R.U.’nun evinde arama yapılmış, arama sırasında R.U. olayı itiraf ederek bebeğini öldürdüğünü kabul etmişti. Erkek arkadaşı Ö.Ö. ile yaşadığı ilişki sonrasında hamile kaldığını belirten genç kızın ifadesinin ardından hem R.U. hem de Ö.Ö. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen R.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.Ö. ise serbest bırakıldı.
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