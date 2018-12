Bebeğini kurtarırken hayatını kaybeden kahraman babanın eşi o anları anlattı

-Selahattin Yenice röportaj

-arşiv güvenlik kamerası

-detaylar

-Fotoğraf



( İSTANBUL -TOPLU) - Aracın altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman babanın eşi konuştu - Esin Yenice: "Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda" İSTANBUL



- Bebek arabasıyla yolda yürürken aracın altında kalarak can veren ve yaptığı hamleyle 2 buçuk yaşındaki bebeğini kurtarmayı başaran kahraman babanın eşi konuştu.

Yaşanan o anları unutamadığını söyleyen Esin Yenice, "Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda" dedi.

Bahçelievler’de eşiyle ve çocuğuyla yolda yürürken kayan aracın altında kalan ve yaptığı bir hamleyle bebeğinin hayatını kurtaran kahraman babanın eşi konuştu.

Bebeğini kurtarırken kendisi can veren baba Orhan Yenice, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. "Aklımdan çıkmıyor her saniyesi aklımda" Eşinin gözleri önünde can verdiğini söyleyen Anne Esin Yenice, yaşadığı o korkunç anları anlattı. Esin Yenice, "Annemlerden eve geliyorduk. Eşimle beraber yürürken kolundan çıktığımı hatırlıyorum. Daha sonra döndüğümde eşimin duvarda sıkıştığını gördüm. O an için müdahale ettim sıkışan eşime, elimde incinme oldu. Olay anından sonra ambulans geldi. Rabbim o anları kimseye yaşatmasın. Çok zor ve kötü bir andı. Aklımdan çıkmıyor, her saniyesi aklımda. Ambulans gelince kaldırıldı ama yapılacak bir şey kalmadığı söylendi. Ben o gün bu gündür Orhan sız yaşıyorum. Önce Orhan'ı yerde gördüm sonra Melih Berat’ın arabasının sıkıştığını gördüm. Hemen Melih Berat’a baktım bir şeyi yoktu. Oradakilere verdim çocuğumu. Hiçbir kelime açıklamıyor acımızı. Bundan sonraki dualarıma hep Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın diyorum. Her geçen gün daha kötüleşiyor. Zaman ilaç olmuyor" dedi.

"Önce bebek arabasının ön tekerleklerini ezmiş" Olay anını anlatan Orhan Yenice'nin ağabeyi Selahattin Yenice, "Dört metre mesafeden geliyor araç. Önce çocuk arabasına vuruyor. Çocuk arabasını itiyor. Çocuğun arabasını kardeşim sürüyor. Çocuğa vurunca frene basmadan devam ediyor. Çocuğu itiyor o ara kardeşim. Önce bebek arabasının ön tekerleklerini ezmiş. Annesi ayaklarını yukarı toplamış. Ayakları açık olsaydı onunda ayakları kopardı. Çocuğu itiyor. Kendini duvar dibine çekiyor. Araba eziyor sonra sıkışıyor. Birkaç kez gidip geliyor araç. Kafan darbe alıyor sonra. Sıkışınca da araç geri çekememiş arabayı. Gelinimiz uyarmış ama ne yapayım kaza oldu demiş. Daha öncede burada çok kazaya karışmış" dedi.