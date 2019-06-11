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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
BBP Sivas İlçe Başkanının evini kurşunlayan şüphelilerin aracından cephane çıktı Video

BBP Sivas İlçe Başkanının evini kurşunlayan şüphelilerin aracından cephane çıktı Video

Araçtan detaylar

Cephane Polis Bild 

-Zanlı
-Kurşunlanan ev
-Diğer detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Büyük Birlik Partisi Sivas İlçe Başkanı Yakup Çoban’ın evinin kurşunlanmasının ardından polisle yaşanan kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde; 6 tüfek, bir tabanca ve bol miktarda fişek ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre gece yarısına doğru Sivas’ın Gültepe mahallesinde bulunan Büyük Bilirlik Partisi Sivas Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban’a ait eve ateş açıldı. Ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobil polis tarafından takibe alındı. Uzun süre yaşanan kovalama sonunda araç Toptancılar kavşağında kıstırıldı. Araç sürücüsü Y.E. polis tarafından gözaltına alınırken araçta yapılan ilk aramada 6 adet tüfek, 1 tabanca ve bol miktarda fişek ele geçirildi. Detaylı arama için araç Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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