BBP Genel Başkanını hiç böyle görmediniz Haberi

--Türkü söylemesi

--Kayı obasına gelen devlet büyükleri

--Şenliklerden detay



( BİLECİK )- Mustafa Destici Söğüt’ün Erenleri adlı türküyü söyledi- Bilecik Belediyesi Kayı Obası ağırladığı konuklarla şenliklere damgasını vurdu BİLECİK



- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik yöresine ait "Söğüt’ün Erenleri" adlı türküyü söyledi.



Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 737'ncisi kutlanan Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Bilecik Belediyesi Kayı Obası, üç gün boyunca süren şenliklerde vatandaşların ve misafirlerin uğrak noktası haline geldi. Oba, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve binlerce konuğu ağırladı. Yurdun dört bir köşesinden Söğüt ilçesine gelen binlerce vatandaş, şenliklerin keyfini doyasıya yaşadı. Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Kayı Obası'nda vatandaşlara Osmanlı şerbeti, su, çay, soğuk ikramlar ve ayva ile nar lokumu ikram edildi. Destici'yi hiç böyle görmediniz 737. Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sonrası tören alanı çevresinde yurdun dört bir yanından gelen Yörüklerin çadırlarını ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son olarak Bilecik Belediyesi Kayı Obası'na uğradı. Burada Destici'yi Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan konuk ederken kendisine Bilecik Başkanı Nihat Can adına tablo ve çeşitli hediyeler takdim etti. BBP Genel Başkanı Destici ziyaretinde vatandaşlar ve belediye çalışanlarıyla birlikte Söğüt’ün Erenleri adlı türküyü seslendirdi.

