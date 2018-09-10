Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
BBP Genel Başkanını hiç böyle görmediniz Haberi

BBP Genel Başkanını hiç böyle görmediniz Haberi

-Destici'nin kayı obasını ziyareti

İsaf 

--Türkü söylemesi
--Kayı obasına gelen devlet büyükleri
--Şenliklerden detay

( BİLECİK )- Mustafa Destici Söğüt’ün Erenleri adlı türküyü söyledi- Bilecik Belediyesi Kayı Obası ağırladığı konuklarla şenliklere damgasını vurdu BİLECİK

- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik yöresine ait "Söğüt’ün Erenleri" adlı türküyü söyledi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 737'ncisi kutlanan Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Bilecik Belediyesi Kayı Obası, üç gün boyunca süren şenliklerde vatandaşların ve misafirlerin uğrak noktası haline geldi. Oba, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve binlerce konuğu ağırladı. Yurdun dört bir köşesinden Söğüt ilçesine gelen binlerce vatandaş, şenliklerin keyfini doyasıya yaşadı. Bilecik Belediyesi tarafından kurulan Kayı Obası'nda vatandaşlara Osmanlı şerbeti, su, çay, soğuk ikramlar ve ayva ile nar lokumu ikram edildi. Destici'yi hiç böyle görmediniz 737. Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sonrası tören alanı çevresinde yurdun dört bir yanından gelen Yörüklerin çadırlarını ziyaret eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son olarak Bilecik Belediyesi Kayı Obası'na uğradı. Burada Destici'yi Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan konuk ederken kendisine Bilecik Başkanı Nihat Can adına tablo ve çeşitli hediyeler takdim etti. BBP Genel Başkanı Destici ziyaretinde vatandaşlar ve belediye çalışanlarıyla birlikte Söğüt’ün Erenleri adlı türküyü seslendirdi.
İlgili Foto Galeriler
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı