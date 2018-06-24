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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici: ''Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır'' İzle

BBP Genel Başkanı Destici: ''Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır'' İzle

Mustafa Destici oy kullanma ve açıklama

Terörle Mücadele İslam Feraset Allah 

-Genel ve detay

( ANKARA )- Mustafa Destici oyunu kullandı ANKARA

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Destici, ''Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır'' dedi.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Keçiören'deki Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi'nde oy kullandıktan sonra bir açıklama yapan Destici seçimlerin Türk ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını dileyerek, ''İnşallah güven içinde, birlik içinde, huzur içinde, barış ve kardeşlik içerisinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Gördüğüm kadarıyla sandıklarda bir rahat bir oy kullanma var. Dolayısıyla seçim güvenliği noktasında hiçbir problemin olmadığını gördük ve sayımlar aşamasında da böyle bir şeyin olmayacağına ben yürekten inanıyorum. Türkiye seçimlerin en sakin ve huzurlu şekilde yapıldığı ve demokrasiye katkı anlamında katılımın çok yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Onun için bu akşam sandıktan milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine de yürekten inanıyorum'' ifadelerini kullandı. ''Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır'' ''Türkiye'miz açısından istikrarın, güvenin, birliğin, kardeşliğin, terörle mücadelenin güçlü meclisi hedefleyen bizlerin galip geleceğine inanıyorum'' diyen Destici, ''Bizim milletimiz feraset sahibidir, idrakı çok yüksektir ve milletimiz macera aramayacaktır. Milletimiz tekrar kaoslara, krizlere, darbelere, kalkışmalara fırsat verecek ve Türkiyeyi geriye götürecek bir adımı atmayacaktır. Tam tersine Türkiyeyi güvene, istikrara, huzura kavuşturacak ve ileriye daha güçlü, huzurlu, refah payının yüksek olduğu yere taşıyacak yeni bir sisteme evet diyeceğine ben yürekten inanıyorum'' şeklinde konuştu.

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