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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Çanakkale Şehitleri'ne' şiiri Haberi

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Çanakkale Şehitleri'ne' şiiri Haberi

BBP Genel Başkanı Destici'den "Çanakkale Şehitleri'ne" şiiri - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okuması18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü - BBP Genel Başkanı Destici'nin vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okuduğu video sosyal medyada yayınlandıANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okudu.BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Destici'nin, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini okuduğu video, sosyal medyada paylaşıldı.Video, Çanakkale Zaferi'nin tarihi fotoğrafları ve Çanakkale Şehitliği'nin görüntüleri eşliğinde hazırlandı.Destici, zafer dolayısıyla ayrıca şu mesajı yayımladı:"Dün Çanakkale'de yedi düvele karşı nasıl direnmişsek bugün de bölenlere, böldürenlere ve her türlü emperyal projelere karşı yine yiğitçe direneceğiz. Milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Üniter devlet yapımıza saldıranlar, Anadolu'da Türk'ün varlığını yadırgayanlar ve savaş açanlar, tarihin tozlu ve kara sayfalarında kaybolacaklardır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yad ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Gaziler Sosyal Medya Şehit Akkale 

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