BBG evi gibi okul

-Okul detay

-Pankart asımı detay

-Güvenlik kamerası



( BURSA )- Müdür öğretmenler odası da dahil her yere kamera koydu, çalışanlar isyan etti- Kameralı mobbing iddiasına sendikadan tepki BURSA



- Bursa'da bir okulun müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurarak öğretmenlere mobbing uyguladığı iddia edilirken bir grup sendika üyesi okulun önünde basın açıklaması yaptı. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Erikli mahallesinde bulunan Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulunda yaşandı. İddiaya göre okul müdürünün öğretmenler odası dahil okulun her köşesine güvenlik kamerası koydurduğu söylentisi sendika temsilcilerine kadar ulaştı. Öğretmenlerin durum karşısında rahatsız olduklarını ve bir an önce bu çirkin durumdan kurtulmak istediklerini iddia eden Türk Eğitim Sen Bursa Şubesi üyesi bir grup, okulun kapısına 'bu okulda mobbing uygulanıyor' yazılı pankart asıp basın açıklaması yaptı. Güvenlik kamerasının öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından okul giriş çıkış ve koridorlara konulması gerektiğini, öğretmenlerin dinlenme odası olarak kullandığı alanın sürekli sesli kayıt yapabilen güvenlik kameralarıyla izlenmesinin öğretmenleri rahatsız ettiğini belirten Türk Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Selçuk Türkoğlu, "Bursa'da ve ülke genelinde örneğine rastlanmayacak şekilde okul müdürü öğretmenler odasına kamera koymakta ve öğretmenlerin özel hayatına müdahale etmektedir. Öğretmenler odası özel bir dinlenme alanıdır ve yalnızca öğretmenlere mahsustur. Buranın kamera ile gözetleniyor olması bir nevi öğretmenler odasının, biri bizi gözetliyor evine dönüştürülmesidir" dedi.

Basın açıklamasının ardından Türkoğlu ve beraberindeki üyeler okulun kapısına, "Bu okulda mobbing uygulanıyor" ve "Öğretmenler odası mı, biri bizi gözetliyor evi mi" yazılı pankart astı.