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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bazı yollar trafiğe kapatıldı - İSTANBUL İzle

Bazı yollar trafiğe kapatıldı - İSTANBUL İzle

- Trafiğe kapatılan yollardan detaylar İstanbul 'da bazı yollar trafiğe kapatıldı - AK Parti'nin Yenikapı'da düzenleyeceği Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldıİSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Yenikapı'da düzenleyeceği Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting sebebiyle saat 09.30'dan itibaren kentte bazı yollar trafiğe kapatıldı.Bu doğrultuda, Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, gerekirse Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (her iki yön) araç trafiğine kapatıldı.Bu kapsamda trafik akımı, D - 100 Kuzey - Güney Yol, Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres Yolu, Ataköy Sahil - Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprü - Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı yönünden sağlanacak, Avrasya Tüneli'ni Anadolu istikametinden kullanmak isteyen araç sürücüleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikameti ile Harem Arabalı Vapur İskelesine yönlendirildi.Öte yandan polis ekipleri miting alanına giden yollarda güvenlik önlemleri aldı. Önlemler kapsamında kapatılan yol noktalarına demir bariyerler konurken İBB'ye ait kamyonlarla da yollar kesildi.Polisin çevrede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kırköy Polis Polis Ekipleri Miting Alanı 

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