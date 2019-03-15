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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Baz istasyonuna giren hırsızlar, 4 bin TL değerindeki akü ve cihazları çaldı

Baz istasyonuna giren hırsızlar, 4 bin TL değerindeki akü ve cihazları çaldı

Olay yerinden görüntü

Baz İstasyonları Polis Baz İstasyonu Hırsız Polis Ekipleri 

-İstasyon görevlisi Aydın ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan bir baz istasyonuna giren şahıslar, içeride bulunan yaklaşık 4 bin TL değerindeki akü ve elektronik cihazları çalarak kayıplara karıştı. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir baz istasyonuna gelen kimliği belirsiz şahıslar, istasyonun kapısının kilidini kırarak içeri girdiler. İçeride bulunan yaklaşık 4 bin TL değerindeki akü ve elektronik cihazları çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Daha sonra olay yerine gelen istasyon görevlisi Adem Aydın, istasyonun soyulduğunu fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri inceleme başlattı. Duruma tepki gösteren baz istasyonu personeli Adem Aydın, daha önce de bölgedeki baz istasyonlarından hırsızlık olaylarının gerçekleştirildiğini belirterek, “Bölgede sürekli bu olay oluyor. İki ay önce yine hırsızlık oldu ama farklı bölgelerde oluyor sürekli. 4 bin TL civarında zararımız var” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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