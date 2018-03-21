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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bayrampaşalı Down Sendromlu Çocuklar Sevgi Cafe’de buluştu Haberi

Bayrampaşalı Down Sendromlu Çocuklar Sevgi Cafe’de buluştu Haberi

Etkinlikten detaylar

Kalp Gözü Yan Etki Kromozom Paşalı Kabil 

-Sevgi cafe sorumlusu sevim Fakiç röportaj
-Çocukların yürüyüşü
-Çocukların gösterileri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa Belediyesi, 21 Mart Dünya Down sendromlular günü kapsamında “Farkındalık” etkinliği düzenledi.
Etkinliğe Bayrampaşa’da yaşayan Down sendromlu çocuklar ve aileleri katılırken, down sendromlu çocukların çalıştığı "Sevgi Cafe" de çocuklar zeybek oynayarak eğlendi. Bayrampaşa Belediyesi tarafından Down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için “Farkındalık” etkiliği düzenledi.
Yürüyüşle başlayan etkinlik Bayrampaşa Sevgi Cafe’de son buldu. Etkinlik kapsamında kafede buluşan Down sendromlu çocuklar kendileri için hazırlanan alanda zeybek oynayarak gönüllerince eğlendi. “Farkındalığın farkına varabilmek sadece kalp gözüyle bakmayı gerektirir” Etkinlikte konuşan Sevgi Cafe sorumlusu Sevim Fakiç “Bayrampaşa Belediyesi tarafından Down sendromlu çocuklarımız için açılan ve bu çocuklarımızın da çalıştığı kafe için Bayrampaşa belediye Başkanı Atila Aydıner’e çok teşekkür ederim. 21 mart Dünya Down sendromlular gününü sadece bir güne sığdırmamak lazım. Farkındalığın farkına varabilmek sadece kalp gözüyle bakmayı gerektirir.Artı bir kromozomla olmaları onları gerçekten bizlerden ayıramaz.Kendimi çok şanslı görüyorum kalp gözüyle bakabilen çok özel arkadaşlar arasında servis yapılan bir kafede hizmet vermekteyiz.Çok güzel gözlerle bakan hiç kötü düşünmeyen sadece sevgiye odaklı arkadaşlar arasında olmak bizleri mutlu ve huzurlu ediyor. Lütfen onları 21 Mart günüyle sınırlandırmayalım ve her günü 21 Mart’miş gibi kabullenelim “ifadelerini kullandı.
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